Игорь Лебедев: С уровнем развития нашего футбола нам в Суперлиге ловить нечего

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев дал комментарий о решении РПЛ не поддерживать идею образования европейской Суперлиги.

«С уровнем развития нашего футбола нам в Суперлиге ловить нечего. Нас туда никто не позовет, и мы в ней принимать участия не будем. Будем просто смотреть по телевизору за клубным чемпионатом, а игроки будут учиться играть в футбол на приставке.

Вместо того чтобы высказывать свое негативное отношение, лучше бы РПЛ и РФС развивали клубный футбол в нашей стране», - приводит слова чиновника «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА пригрозили учредителям закрытой лиги исключением из всех международных и национальных турниров. В свою очередь клубы закрытой лиги обратились в суды, чтобы противодействовать организациям.

Напомним, что в ночь на 19 апреля 12-топ клубов объявили о создании Суперлиги Европы. Первый розыгрыш турнира может стартовать в августе этого года.