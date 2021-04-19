Источник: «Зенит» заинтересован в подписании Умтити

Центральный защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, в услугах 27-летнего француза заинтересован действующий чемпион РПЛ – «Зенит». Отмечается, что каталонская команда готова продать своего футболиста ближайшим летом.

Помимо «Зенита», игрока хотят подписать несколько европейских топ-клубов.

Умтити выступает за «Барселону» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.