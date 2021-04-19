«Наполи» хочет продлить контракт с Мертенсом

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс близок к тому, чтобы продлить свой действующий контракт с командой.

Согласно информации Calcio Mercato, новое соглашение 33-летнего бельгийца с неаполитанским клубом должно быть рассчитано до 30 июня 2023 года.

Однако перед тем, как подписать контракт с игроком, руководство команды планирует определиться с целями клуба на следующий сезон.

Мертенс стал игроком «Наполи» в июле 2013 года, перейдя из ПСВ за 9,48 миллионов евро. В общей сложности он забил за «партенопейцев» 134 гола и отдал 86 ассистов. На данный момент игрок является лучшим бомбардиром в истории команды, обойдя Марека Гамшика и Диего Марадону.