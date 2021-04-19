Кавазашвили - о матче «Спартак» - ЦСКА: Красно-белые уступают армейцам в мастерстве

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о предстоящем московском дерби между красно-белыми и ЦСКА в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Я думаю, что в соотношении мастерства спартаковцы уступят армейцам. Туда пришел Олич, который заводит футболистов и хочет доказать, что не зря пришел. Он хочет себя зарекомендовать. А лучшей рекомендации, чем победа над «Спартаком», не будет.

У «Спартака» шансы на второе место минимальные. Думаю, он может отскочить на четвертое место», - сказал Кавазашвили в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что встреча «Спартак» - ЦСКА состоится 25 апреля в Москве. Начало игры - в 16:30 (мск).

После 26 матчей в РПЛ красно-белые занимают третью строчку, набрав 47 очков. Армейцы же расположились на пятом месте - 46 баллов.