«Ливерпуль» намерен приобрести форварда «Астон Виллы» Уоткинса

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс может сменить клубную прописку по окончании сезона-2020/21.

Согласно данным Football Insider, руководство «Ливерпуля» впечатлено выступлениями 25-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ и рассматривает игрока в качестве усиления линии атаки ближайшим летом.

Пока не сообщается, готов ли клуб из Бирмингема отпускать своего футболиста в другой клуб.

Уоткинс перешел в «Астон Виллу» в сентябре прошлого года из «Брентфорда» за 30,8 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах, забил 14 голов и сделал три результативных передачи. Его контракт истекает летом 2025-го.