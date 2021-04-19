Вячеслав Колосков: Клубы уже хотели создать лигу, но Юханссону тогда удалось договориться с Пересом

- Вячеслав Иванович, читал ваше мнение по поводу создания футбольной Суперлиги? Вы отрицательно относитесь к этому проекту.

- Конечно, резко отрицательно, и уже много лет. Ведь эту идею владельцы больших клубов, тот же Флорентино Перес, выдвигали несколько лет назад. Тогда Леннард Юханссон (экс-президент УЕФА. – Прим. ред.) эту проблему решил – ему удалось договориться с владельцами клубов, был создан новый формат Лиги чемпионов.

При Мишеле Платили, когда он был президентом УЕФА, ведущие клубы опять подняли эту тему. Но Платини тоже удалось убедить Переса и компанию не делать этого. И вот третья попытка.