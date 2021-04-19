Сергей Кирьяков: Создание Суперлиги Европы – авантюрная идея

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением по поводу создания европейской Суперлиги.

– Понятно, что клубы преследуют свои интересы – это деньги. Они рассчитывают, что будет больше топовых матчей, на которых можно хорошо заработать. Но я думаю, что это авантюрная идея. УЕФА уже сообщил, что категорически против Суперлиги и вынесет санкции клубам-участникам, вплоть до исключения из национальных чемпионатов. Сейчас уже есть популярные турниры, они существуют долгое время и все работает солидно. Сейчас идет противостояние денег и футбола. Думаю, что в итоге победит футбол, – сказал Кирьяков в интервью «Советскому спорту».

На данный момент свое участие в европейской Суперлиге подтвердили 12 клубов: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». При этом отмечается, что в дальнейшем будет объявлено о еще восьми команд-участниц турнира.

Первый розыгрыш турнира может стартовать в августе этого года.