Вячеслав Колосков: В России это тоже было, но мы убедили клубы соблюдать устав ФИФА

- Национальные федерации Испании, Англии, Франции тоже категорически выступили против создания Суперлиги и участия в ней своих клубов. Перес, Аньелли и прочие пойдут и против своих федераций?

- Эта война ведется давно: кто главнее в футболе – клубы или лиги, входящие федерации? У нас ведь тоже в период становления профессионального футбола было обострение в отношениях между РФС и создаваемыми профессиональными лигами. Были серьезные споры, но вы сумели убедить лиги и клубы, что надо соблюдать устав ФИФА. В нем четко прописано, что любые лиги существуют только внутри национальных ассоциаций.

Если клубы выходят из состава национальных ассоциаций, они лишаются права участвовать в турнирах, проводимых под эгидой национальных ассоциаций. Но создатели Суперлиги почему-то этого не боятся.