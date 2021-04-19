Властимил Петржела: В Суперлиге нужны лучшие команды, поэтому из РПЛ подойдет только «Зенит»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение о создании Суперлиги Европы.

«Суперлига - это довольно интересно. Видел состав участников, могу сказать, что российским командам тоже по силам принимать участие в новом турнире. Но организаторы хотят видеть самых сильных, поэтому от России должен участвовать «Зенит»», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Чешский тренер возглавлял петербургский клуб с 2003 по 2006 год.

Напомним, что в ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы. Первый розыгрыш турнира может стартовать в августе этого года.