«Тоттенхэм» уволил Моуринью

Английский «Тоттенхэм» уволил главного тренера Жозе Моуринью. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на официальный сайт клуба.



Португальский специалист возглавлял лондонцев с 2019 года.

При Моуринью «Тоттенхэм» в 86 матчах одержал 44 победы, потерпел 23 поражения и 19 игр свел вничью.

Ранее португалец был главным тренером «Порту», «Челси», «Манчестера Юнайтед», «Интера» и «Реала». На счету наставника две победы в Лиге чемпионов и восемь »викторий» в национальных первенствах четырех европейских стран.

На данный момент «шпоры» после 32-х матчей в АПЛ занимают седьмое место, набрав 50 очков.