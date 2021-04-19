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Германия - Бундеслига 19:30 Ольденбург 0 Бамберг 0
Испания - Сегунда 20:00 Леганес 0 Понферрадина 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
Португалия - Сегунда 20:00 Ковильян 0 Арока 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 ПСВ Эйндховен- 0 Де Графсхап 0
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Эспаньол 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.22
Англия - Премьер-лига 22:00 Лидс Юнайтед 0 Ливерпуль 0 П1 4.40 Х 4.60 П2 1.72
Португалия - Сегунда 22:00 Визела 0 Бенфика Б 0 П1 1.77 Х 3.40 П2 4.60
19 апреля 13:30
автор: Владислав Корегин

Исполком УЕФА выступил за изменение формата Лиги чемпионов с 2024 года

По новым правилам не будет разделения на группы.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение изменить формат Лиги чемпионов с 2024 года.

По информации журналиста New York Times Тарика Панжи, по новым правилам на турнире примут участие 36 клубов вместо 32. При этом команды будут противостоять друг другу без деления на группы. Тем самым, в плей-офф выйдут восемь лучших команд, а каждый коллектив сыграет минимум по десять матчей.

Ранее стало известно о создании европейской Суперлиги. На данный момент свое участие в турнире подтвердили 12 клубов: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». При этом отмечается, что в дальнейшем будет объявлено о еще восьми команд-участниц турнира.

Первый розыгрыш турнира может стартовать в августе этого года.

источник: The New York Times
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