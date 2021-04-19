Дмитрий Губерниев – о Суперлиге: Богатые буратины решили наплевать на всех и играть друг с другом

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал появившуюся новость о создании европейской Суперлиги.

Отмечается, что в новом турнире должно участвовать 20 команд. Пока известно лишь о 12 клубах-участниках – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэме», «Ливерпуле», «Челси», «Арсенале», «Барселоне», «Атлетико» и «Реале», а также «Милане», «Интере» и «Ювентусе».

Первый сезон запланирован на август 2021 года.

– Отношусь к этим футбольным революциям очень настороженно. Я против закрытых клубов. Понимаю их логику, но считаю, что это наплевательская история по отношению ко всем. И я даже не про Россию говорю, а в целом: богатые буратины решили наплевать на всех и играть друг с другом. Это, конечно, их право, но я надеюсь, что у них ничего не получится, – цитирует Губерниева Sport24.

Ранее стало известно, что клубы, участвующие в Суперлиги, могут быть исключены из внутренних национальных соревнований.