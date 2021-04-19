Малафеев – о возможном участии «Зенита» в Суперлиге: Хотелось бы сначала что-то показать в ЛЕ и ЛЧ

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал возможное участие питерского «Зенита» в Суперлиге.

— «Зенит» не может же просто так взять и самовольно захотеть там участвовать. Мы не знаем ни регламента, ничего, поэтому я ничего не могу сказать на тему участия «Зенита». Хотелось бы для начала что-то показать в Лиге Европы или в Лиге чемпионов, а уже потом задумываться об участии в каких-то других турнирах, — передает слова Малафеева «Чемпионат».

Добавим, что старт нового турнира запланирован на ближайший август.