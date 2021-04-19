Портал Goal сообщил о том, что две английских команды, а именно «Манчестер Юнайтед» и «Челси», покинули Ассоциацию европейских клубов (ECA).

Как сообщает источник, свою должность в УЕФА покинул исполнительный директор «манкунианцев» Эд Вудворд, занимавший пост в совете по стратегии профессионального футбола.

Ранее стало известно, что оба клуба будут выступать в новом турнире – европейской Суперлиге. Помимо них, командами-участницами соревнований станут еще три представителя АПЛ – «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Первый сезон Суперлиги запланирован на август 2021 года.