Михаил Боярский: «Зенит» и «Спартак» могут попробовать войти в Суперлигу

Народный артист РСФСР и болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о возможных участниках Суперлиги из России.

— Нашим клубам стоит попробовать ввязаться в эту историю. Можно будет заработать хорошо. Это выгодно с материальной точки зрения. «Зенит» может попробовать войти в Суперлигу. «Спартак» тоже может попробовать пробиться, они богатые, у них большой спонсор, — передает слова Боярского «СЭ».

Добавим, что УЕФА может применить санкции к участникам этого турнира, вплоть до исключения команд из национальных чемпионатов.