Андрей Малосолов – о Суперлиге: Хотелось бы, чтобы этот европейский сепаратизм был придушен на корню

Известный журналист Андрей Малосолов выразил мнение по поводу создания Суперлиги Европы.

Напомним, что 12 европейских клубов объявили о появлении нового турнира. На данный момент на соревнования заявлены следующие команды: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

– Хотелось бы, чтобы этот футбольный европейский сепаратизм был придушен на корню, и соревнования проводились в том же формате, в котором раньше проводились, – цитирует Малосолова «360».

Первый сезон Суперлиги запланирован на август 2021 года.