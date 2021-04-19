Спортивный юрист Прокопец – о создании Суперлиги: ФИФА сделает все, чтобы осложнить жизнь этой лиге

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал возможные санкции к участникам Суперлиги со стороны ФИФА.

— Думаю, ФИФА сделает все, чтобы осложнить жизнь этой лиге. ФИФА может устанавливать критерии допуска футболистов к матчам сборных. Уверен, они могут отстранять футболистов, которые принимают участие в турнирах, не одобренных ФИФА. Так что вопрос допуска в сборную может стать разменной монетой, — передает слова спортивного юриста «Чемпионат».

Стоит добавить, что старт нового европейского турнира запланирован на август 2021 года.