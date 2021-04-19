«Лестер» нацелился на полузащитника «Болоньи» Сванберга

Центральный полузащитник «Болоньи» Маттиас Сванберг может оказаться в чемпионате Англии в летнее межсезонье.

Как сообщает Calcio Mercato, 22-летнего шведа планирует подписать «Лестер», намеренный усилить свою среднюю линию в следующее трансферное окно. Еще одним претендентом в борьбе за хавбека является «Саутгемптон».

Отметим, что в Серии А футболистом продолжают интересоваться «Интер» и «Милан».

Сванберг присоединился к «Болонье» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне он отыграл 29 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. В составе сборной Швеции игрок провел семь встреч (1 гол).

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в девять миллионов евро.