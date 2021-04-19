Анатолий Воробьев: Российские клубы пока не пойдут в Суперлигу

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал возможное участие российских команд в Суперлиге.

— Я думаю, что российские клубы пока не пойдут в Суперлигу. Наша страна очень плодотворно сотрудничает с ФИФА и УЕФА. Получила финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, не исключено, что в рамках ковидной истории будет трансформация календаря чемпионата Европы. Мы можем получить еще несколько матчей, — цитирует бывшего генсека РФС «РБ-Спорт».

Добавим, что РПЛ не поддерживает проведение нового европейского первенства.