Президент «Тоттенхэма» Леви – об увольнении Моуриньо: Мне жаль, что все произошло именно так

Президент лондонского «Тоттенхэма» Дэниэл Леви прокомментировал увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера команды.

— Моуринью и его команда возглавили клуб в очень сложный момент. Жозе – настоящий профессионал. Он полностью отдавал себя работе. Мне жаль, что все произошло именно так. Я всегда буду рад встретиться с ним, — приводит слова Леви пресс-служба команды.

Напомним, что Моуриньо возглавлял «Тоттенхэм» с 2019 года, за время его пребывания в клубе «шпоры» трофеев не завоевывали.