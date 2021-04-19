Селюк – о создании Суперлиги: Это лига, которая принесет огромные прибыли ее участникам

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал создание Суперлиги, старт которой запланирован на август 2021 года.

— Аплодирую хозяевам клубов, которые создали Суперлигу. В отличие от многих чиновников, сидящих на зарплатах и думающих, как украсть, они знают, как зарабатывать деньги, умеют это делать. Мы видим, что большинство чиновников, лиг, футболистов, комментаторов отторгают затею, говорят, что это авантюра. Это лига, которая принесет огромные прибыли ее участникам, — передает слова агента «РБ-Спорт».

Добавим, что ФИФА может применить санкции к участникам нового европейского турнира.