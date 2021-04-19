РФС не поддерживает создание Суперлиги

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на создание Суперлиги.
— РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества. Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.
Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин также выступил против проведения нового европейского турнира.
источник: РФС