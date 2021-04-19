Почеттино настаивает на возвращении Орье в «ПСЖ»

Правый защитник «Тоттенхэма» Серж Орье может вернуться в состав «Пари Сен-Жермен» ближайшим летом.

Как сообщает Le Parisien, в переходе 28-летнего ивуарийца заинтересован лично главный тренер парижан Маурисио Почеттино, работавший вместе с игроком в лондонской команде.

Отмечается, что французский клуб готов вступить в переговоры по продажи своего футболиста в следующее трансферное окно.

Орье перешел в «Тоттенхэм» из «ПСЖ» в августе 2017 года за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне он отыграл 23 матча, забил два гола и отдал один ассист. Контракт игрока со «шпорами» действует до лета 2022-го.