Зураб Циклаури: «Крылья Советов» будут претендовать в РПЛ на места с пятого по восьмое

Экс-нападающий самарских «Крыльев Советов» Зураб Циклаури поделился мнением о перспективах команды на следующий сезон.

— Игорю Осинькину удалось все связать, поставить зрелищный и эффективный футбол. На «Крылья Советов» сейчас приятно смотреть! Статистика — вещь упрямая, а самарцы в Кубке России вынесли три клуба премьер-лиги всухую с общим счетом 9:0. «Крылья» одной ногой в РПЛ. Но важно сохранить эту команду и точечно усилить. Тогда она будет претендовать там на места с пятого по восьмое, — приводит слова Циклаури телеканал «Матч ТВ».

Циклаури с 1995 по 2000 годы защищал цвета самарского клуба, забив 26 голов в 153-х матчах.