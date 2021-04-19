Судья Левников отстранен на две игры РПЛ после матча «Локомотив» – «Спартак»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил о том, что главный арбитр матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (2:0) Кирилл Левников отстранен как минимум на две игры чемпионата из-за нарушение регламента.

Напомним, что 37-летний специалист не указал в своем протоколе появление в судейской комнате начальника железнодорожников Станислава Сухины.

– Пока Левников в РПЛ не будет судить пару игр, дальше посмотрим. Говорил с ним, он осознает свою ошибку. У него есть понимание, что он сделал неправильно. Регламент был в первую очередь разработан, чтобы защитить судей от излишнего давления, чтобы никто ни до, ни во время, ни после матча не заходил в судейскую. Сухина заходил четыре раза. Это игнорирование правил, это за гранью добра и зла в моем понимании, – цитирует Хачатурянца «РИА Новости».

Ранее было установлено, что Сухина входил в судейскую комнату три раза до начала игры и один раз после. За это он был оштрафован на 150 тысяч рублей. При этом «Локомотив» будет вынужден провести один домашний матч на нейтральном поле.