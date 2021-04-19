Ханс-Йоахим Ватцке: Планы по созданию Суперлиги были отвергнуты ЕСА

«Члены правления Европейской клубной ассоциации (ЕСА) собрались на виртуальной пресс-конференции в воскресенье вечером и подтвердили, что решение правления, которое было принято в прошлую пятницу по-прежнему остается в силе. Это означает, что клубы хотят реализовать запланированную реформу Лиги чемпионов.

Члены правления ЕСА твердо придерживаются позиции, что планы по созданию Суперлиги были отвергнуты.

Оба немецких клуба, представленных в совете ЕСА - «Бавария» (Мюнхен) и «Боруссия» (Дортмунд) на всех обсуждениях стопроцентно придерживаются своего решения и взглядов», - цитирует генерального директора «шмелей» «Ruhr Nachrichten».

Напомним, ранее стало известно о формировании закрытой европейской футбольной Суперлиги, куда вошли английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», а также итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Еще восемь участников объявят позднее.