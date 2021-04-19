Президент УЕФА: Игроки клубов Суперлиги не смогут выступать за свои сборные на ЧМ и Евро

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался на тему создание европейской Суперлиги.

– Мы имеем единое мнение по поводу этого возмутительного проекта. Футболисты, которые сыграют в данном турнире, не смогут выступать за свои сборные. Они будут отстранены от чемпионатов мира и Европы, – цитирует Чеферина портал Goal.

Напомним, что 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. На данный момент на соревнования заявлены следующие команды: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». При этом отмечается, что в дальнейшем будет объявлено о еще восьми команд-участниц турнира.

Первый сезон Суперлиги запланирован на август 2021 года.