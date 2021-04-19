Заседание Серии А состоится без представителей «Ювентуса», «Интера» и «Милана»

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ли Марцио, сегодня в 18:30 по московскому времени состоится заседание итальянской Серии А, на котором будут присутствовать представители 17 клубов, за исключением туринского «Ювентуса» и обеих миланских команд.

«Это идеи, которые нам не нравятся, они рискуют убить наш чемпионат. Возникают неприятные ситуации, и нас, наверное, обманули. Сегодня играть в футбол очень сложно: у более крупных команд больше убытков, и действительно необходимо пересмотреть систему. Но в спорте должна быть меритократия, иногда быть слишком жадным - плохая идея», - приводит репортер слова генерального директора «Сассуоло» Джованни Карневали.

Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов, в число которых вошли три итальянских гранда - «Ювентус», «Интер» и «Милан», объявили о создании закрытой Суперлиги.

ФИФА и УЕФА крайне негативно отнеслись к созданию организации.