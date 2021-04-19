Моуриньо перед увольнением отказался выводить игроков «Тоттенхэма» на тренировку

Как сообщает британский журналист Тревор Азул, уже экс-главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в понедельник утром отказался выводить своих игроков на тренировку, выражая свое несогласие со вступлением лондонцев в ряды участников Суперлиги.

Позже было официально объявлено, Особенный покинул свой пост наставника команды.

Напомним, ранее ряд европейских топ-клубов заявил о создании новой закрытой организации - европейской Суперлиги. От Англии в состав участников вошли «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», Челси» и «Тоттенхэм».