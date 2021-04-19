«Рубин» готов расстаться с Кварацхелией за 20 миллионов евро

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия может покинуть казанский «Рубин» за 20 миллионов евро, об этом сообщает Betting Insider.

Агент 20-летнего игрока сборной Грузии Мамука Джугели и представитель казанского клуба Михаил Прокопец на прошлой неделе прилетали в Италию с целью предварительных переговоров по игроку с «Ювентусом» и «Интером».

Добавим, что в матче 26-го тура РПЛ «Урал» – «Рубин» Хвича получил травму в первом тайме и вынужденно покинул поле.

На счету Кварацхелии в текущем сезоне чемпионата России по четыре гола и результативных передач в 23-х матчах.