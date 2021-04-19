«Интер» по-прежнему заинтересован в подписании Джеко

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко все еще может стать игроком «Интера» перед началом следующего сезона.

Согласно данным Calcio Mercato, миланский клуб предпримет очередную попытку подписать 35-летнего боснийца в летнее трансферное окно. Напомним, что руководство «нерадзурри» хотело приобрести игрока прошедшей зимой, однако римляне не отпустили форварда в стан прямого конкурента.

Ранее стало известно, что босниец покинет состав «волков» этим летом.

Джеко выступает за «Рому» с июля 2016 года. В общей сложности он забил 117 голов и отдал 52 ассиста в 253 матчах. Контракт игрока рассчитан до лета 2022-го.