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19 апреля 16:43
автор: Владислав Корегин

«Интер» по-прежнему заинтересован в подписании Джеко

Миланский клуб планирует приобрести опытного форварда этим летом.

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко все еще может стать игроком «Интера» перед началом следующего сезона.

Согласно данным Calcio Mercato, миланский клуб предпримет очередную попытку подписать 35-летнего боснийца в летнее трансферное окно. Напомним, что руководство «нерадзурри» хотело приобрести игрока прошедшей зимой, однако римляне не отпустили форварда в стан прямого конкурента.

Ранее стало известно, что босниец покинет состав «волков» этим летом.

Джеко выступает за «Рому» с июля 2016 года. В общей сложности он забил 117 голов и отдал 52 ассиста в 253 матчах. Контракт игрока рассчитан до лета 2022-го.

источник: Calcio Mercato
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