Анатолий Бышовец: После поражения от «Уфы» шансы «Спартака» на второе место стали намного ниже

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Спартака» от «Уфы» (0:3) в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что столичный клуб проиграл во втором матче чемпионата кряду и опустился на третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Отставание от идущего вторым «Локомотива» составляет два очка.

– «Спартак» оставил очень печальное впечатление. Меня удивило то, что вчера творилось на половине поля красно-белых, когда в районе вратарской была коллективная безответственность. И три игрока «Уфы» спокойно могли распоряжаться мячом без всякого сопротивления и забивать мячи. Я считаю, что шансы спартаковцев на второе место теперь становятся намного ниже, – цитирует Бышовца «РИА Новости».

В последних четырех турах московский клуб сыграет против ЦСКА (дома, 25 апреля), «Арсенала» (в гостях, 3 мая), «Химок» (дома, 10 мая) и «Ахмата» (в гостях, 16 мая).