Александр Зотов: Не допускать участников Суперлиги к матчам за сборные несправедливо

Глава профсоюза футболистов России Александр Зотов прокомментировал возможные санкции к футболистам, которые будут выступать в Суперлиге.

— Я не понимаю, насколько это правильно — не допускать футболистов, играющих в Суперлиге, до участия в матчах сборных. Как представитель профсоюза, думаю, что футболистов нельзя обвинять в участии в этом турнире. Они ведь подчиняются клубам, работниками которых являются. Поэтому такие действия выглядят несправедливыми, — приводит слова Зотова Sport24.

12 топ-клубов Европы выступили за проведение нового европейского турнира, старт которого запланирован на ближайший август.