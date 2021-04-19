Карасев обслужит матч 1/2 финала Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила имена судей, которые отработают полуфинальный матч Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА.

Отметим, что главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев. Его помощниками станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый судья – Евгений Турбин. Отвечать за работу VAR будет Артем Любимов и его ассистент Тихон Калугин.

Игра состоится 21 апреля. На предыдущей стадии плей-офф «Локомотив» в гостях обыграл «Сочи» (3:1), а ЦСКА на выезде оказался сильнее тульского «Арсенала» (2:1)