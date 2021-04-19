Александер Чеферин: Лига чемпионов будет проводиться в любом случае

«Весь футбольный мир объединился для борьбы с этим основанным на алчности поступком. Это полная ерунда. Мы не дадим лишит нас имеющихся ценностей.

Мы можем применить жесткие санкции вплоть до отстранения футболистов клубов-участников Суперлиги от всех соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА.

Лига чемпионов будет проводиться в любом случае - с этими клубами или без них», - цитирует Чеферина «Sky Sports».

Напомним, 12 европейских топ-клубов объявили о создании европейской футбольной Суперлиги - закрытом турнире для наиболее успешных и богатых команд континента.

ФИФА, УЕФА и представители национальных лиг выступили резко против новой организации.