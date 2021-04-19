Джейми Каррагер: Болельщики «Ливерпуля» не простят руководству клуба участие в Суперлиге

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал решение клуба стать участником европейской Суперлиги.

Напомним, что помимо «мерсисайдцев», участие в новом турнире примут еще пять команд из АПЛ – «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

– Идея создания Суперлиги – это только вопрос денег и ничего более. Менеджеры клубов, похоже, не понимают, что есть более важная составляющая успеха – болельщики. Я шокирован новостью, что «Ливерпуль» стал участником подобного турнира. Думаю, фанаты клуба не простят руководству этого бесстыдства, – написал Каррагер в своей колонке в The Telegraph.

Первый сезон Суперлиги запланирован на август 2021 года. Кроме английских клубов, участниками турнира станут следующие коллективы: испанские «Атлетико», «Барселона» и «Реал», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». При этом отмечается, что в дальнейшем будет объявлено о еще восьми команд-участниц соревнований.