Ашот Хачатурянц: Я не вижу смысла сообщать Вилкову лично о причинах его отстранения

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказался на тему пожизненного отстранения от работы в любых футбольных матчах арбитра Михаила Вилкова.

Ранее судья сообщил, что он хотел бы лично поговорить с главой организации, чтобы ему объяснили причины данного решения.

– Пока я ничего не планирую. Сообщал ли Вилкову лично о причинах отстранения? Нет. Почему? Не вижу смысла, – приводит слова Хачатурянца Sport24.

Напомним, что Вилкова отстранили после матча 26-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Локомотив» дома обыграл «Ростов» (4:1). Судья допустил как минимум две серьезные ошибки, показав вторую желтую карточку хавбеку ростовчан Армину Гиговичу, а затем назначив пенальти в пользу железнодорожников за фол на полузащитнике Гжегоже Крыховяке.