Артета не знал о включении «Арсенала» в Суперлигу

Как сообщает «Football.London», у наставника команды и игроков вызвал недовольство тот факт, что им не сообщили заранее о планах участия в Суперлиге.

Напомним, ранее появилась информация о том, что экс-наставник другого лондонского клуба - «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отказался выводить своих подопечных на утреннюю тренировку, выражая протест против участия «шпор» в проекте.

О создании европейской футбольной Суперлиги в составе 12-и топ-клубов Старого Света было объявлено накануне.

ФИФА и УЕФА осудили решение европейских грандов участвовать в новом турнире.