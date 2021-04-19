Кварацхелия пропустит из-за травмы около трех недель

Нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия может вернуться на поле до конца чемпионата РПЛ после восстановления от травмы.

«Завтра-послезавтра сделаем МРТ и тогда определим серьезность повреждения. Предположительно — надрыв задней поверхности бедра, Две-три недели Хвича будет вне футбола. Но все зависит от степени тяжести травмы.

Есть шанс, что он сыграет до конца сезона, но надо ли это будет в последних играх? Пока вперед паровоза бежать не стоит, после снимков МРТ все скажем», — приводит Sport24.ru слова гендиректора казанской команды Рустема Сайманова.

В текущем сезоне 20-летний форвард провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал четыре результативные передачи.