Черчесов – о создании Суперлиги: Рушится вся вертикаль футбола

Главный тренер сборной России отреагировал на создание Суперлиги.

— Первое впечатление такое, что рушится вся вертикаль футбола — ФИФА, УЕФА, пострадают сборные, национальные лиги. Другое дело, что, наверное, все это будет обсуждаться. Футболистам, возможно, это будет интересно, потому что они будут играть, как говорится, в элитной лиге. Другое дело, что это тот случай, когда не главный тренер отдельно должен решать, что будет с футболом, — заявил Станислав Саламович в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что РПЛ и РФС выступили против нового европейского турнира.