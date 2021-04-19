Окончательное решение по городам-хозяевам ЧЕ-2020 будет принято 23 апреля

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит окончательный список городов - организаторов чемпионата Европы-2020 в пятницу, 23 апреля.

«Исполнительному комитету УЕФА было представлено несколько вариантов проведения матчей, которые должны пройти в Бильбао, Дублине и Мюнхене, где в настоящее время нет гарантии присутствия зрителей. Комитет поручил администрации УЕФА подготовить конкретные предложения для принятия окончательного решения по видеоконференции в пятницу, 23 апреля 2021 года», — сообщает пресс-служба УЕФА.

Организация также должна будет утвердить квоту для зрителей. На данный момент заполняемость 50% на трибунах предоставляют Санкт-Петербург и Баку.

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в двенадцати городах.