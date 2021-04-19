СМИ: Европейскую ассоциацию клубов возглавил Румменигге

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге назначен новым главой Ассоциации европейских клубов (ECA).

По информации ESPN, немец сменил на этом посту президента «Ювентуса» Андреа Аньелли. Итальянец является одним из инициаторов создания европейской Суперлиги.

Ранее глава УЕФА Алесандер Чеферин высказал разочарование в руководителе туринского клуба и обвинил его во лжи.

Отметим, что «Бавария» отказалась от вступления в Суперлигу. Румменигге также сменит Аньелли в исполкоме УЕФА.