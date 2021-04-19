Моуриньо получит 15 миллионов евро от «Тоттенхэма» в качестве неустойки

Британское издание «The Sun» подсчитало, сколько в сумме заработал экс-наставник лондонского «Тоттенхэма» с помощью выплаченных ему неустоек от клубов, из которых его ранее увольняли.

В 2007 году «Челси» раскошелился на 18 миллионов евро. Мадридский «Реал» через шесть лет вынужден был заплатить Особенному на один миллион меньше. Те же лондонцы, расставаясь с Моуриньо во второй раз в 2015 году, лишились 12,5 миллионов. Наконец, еще 15 миллионов португалец получил от «Манчестер Юнайтед» три года назад.

«Тоттенхэм», объявивший о расторжении контракта с Моуриньо, выплатит ему столько же.

В сумме бывший рулевой перечисленных клубов стал богаче на 77,5 миллионов евро, благодаря своим отставкам.