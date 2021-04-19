Тухель – о вступлении «Челси» в Суперлигу: Я не участвовал в процессе принятия решений

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал участие «аристократов» в Суперлиге.

— Я верю, что руководство моего клуба примет правильное решение. Я не участвовал, и мои игроки не участвовали в процессе принятия решений. Моя роль – быть тренером, быть сосредоточенным, и впереди у нас важная игра, — приводит слова немецкого специалиста France Football.

Добавим, что «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 54 очками. В среду команда Тухеля проведет домашний матч с «Брайтоном».