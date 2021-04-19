Илья Геркус - о создании Суперлиги: «Это все - важная часть культуры Европы

«Это старая идея, она витает в воздухе еще со времен G-14. Богатые клубы испытывают проблемы, они много тратят.

Что касается запрета футболистам выступать за национальные сборные, то у них в контрактах прописано, что они подчиняются правилам ФИФА и УЕФА.

Если отбросить эмоции, то это все - важная часть культуры Европы. Какая-то группа говорит, что устроит свой турнир», - сказал Геркус в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 12 европейских топ-клубов объявили о создании европейской футбольной Суперлиги - закрытого турнира с большим призовым фондом.

ФИФА, УЕФА и представители национальных лиг выступили против идеи.