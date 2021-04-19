Кокорин не примет участие в матче «Фиорентины» против «Вероны»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не примет участие в матче 32-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

Заявку команды на игру, которая состоится 20 апреля, публиковала пресс-служба итальянской команды. Кокорин продолжает заниматься индивидуально из-за травмы бедра и недавно приступил к работе с мячом.

В текущем сезоне россиянин провел за «Фиорентину» три матча, но результативными действиями не отметился, получив желтую карточку. Кокорин пополнил ряды «фиалок» 21 января 2021 года.