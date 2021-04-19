Член исполкома УЕФА: «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити» нужно отстранить от полуфиналов ЛЧ

Член исполкома УЕФА Йеспер Меллер призвал прекратить участие английских клубов «Челси» и «Манчестер Сити», а также «Реала» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Клубы нужно отстранить, и я ожидаю, что это произойдет в пятницу, 23 апреля. Потом мы решим, как закончить Лигу чемпионов в этом сезоне», – приводит слова датчанина Dr.dk.

Указанные клубы приняли решение участвовать в новом турнире - европейской Суперлиге. Соревнование возьмет старт в августе 2021 года. Против этого категорически выступает УЕФА.

Еще одним участником полуфинала Лиги чемпионов-2020/2021 является французский «ПСЖ».