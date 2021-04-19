Румменигге – о создании Суперлиги: Я не думаю, что решатся экономические проблемы европейских клубов

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на появление нового европейского турнира.

— «Бавария» приветствует реформу Лиги чемпионов с большим энтузиазмом, потому что мы считаем, что это правильный подход к ее развитию в ближайшие годы. Я не думаю, что Суперлига сможет решить экономические проблемы европейских клубов, связанные с пандемией коронавируса. Было бы лучше, если бы все клубы работали вместе в духе солидарности, — передает слова Румменигге France Football.

Добавим, что УЕФА и ФИФА планирует ввести санкции в отношении участников Суперлиги.