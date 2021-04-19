Геннадий Орлов: Не дай бог Моуриньо захочет прийти в «Зенит»

Российский комментатор Геннадий Орлов отреагировал на отставку португальца Жозе Моуриньо.

— Не дай бог Моуриньо захочет прийти в «Зенит»! Во-первых, ему надо заплатить огромные деньги. И это очень эпатажный тренер. Думаю, этот эксперимент нам не нужен. Он ничего не смог сделать во втором клубе. Сначала был в «Манчестер Юнайтед», потом в «Тоттенхэме» — и там не пошло, и здесь. Значит, в Англии на него спроса не будет, — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Добавим, что питерский «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 55 очками.