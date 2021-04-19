Столе Сольбаккен - о Суперлиге: Это искажение конкуренции по всем возможным параметрам

«Это приговор — участвовать в турнире, где не будет последствий, если вы финишируете последним или выиграете. Это искажение конкуренции по всем возможным параметрам. Мы можем только надеяться, что спонсоры и пресса не будут иметь к этому турниру никакого отношения, тогда он самоуничтожится.

В последние годы «Ювентус» выбивали из Лиги чемпионов «Лион», «Порту» и «Аякс». На каком основании они тогда должны быть в этом турнире? «Тоттенхэм» и «Арсенал» сейчас, пожалуй, и в число лучших 20-30 клубов Европы не входят», — цитирует Сольбаккена «The Sportsman».

Напомним, в Суперлигу вошли 12 европейских топ-клубов: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Ранее ФИФА и УЕФА резко высказались в отношении нового турнира и пообещали ввести всевозможные санкции против клубов-участников и их футболистов, вплоть до исключения из еврокубков и запрета выступления за свои национальные сборные.